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  3. Aşıklar Şehri oyuncuları kimler? Aşıklar Şehri filmi konusu ne?

Aşıklar Şehri oyuncuları kimler? Aşıklar Şehri filmi konusu ne?

Aşıklar Şehri oyuncuları kimler" Aşıklar Şehri filmi konusu ne"

Aşıklar Şehri filmi Tv’de ilk kez Star Tv ekranlarında saat 22:30’da yayınlanıyor. Başrollerinde yakışıklı oyuncu Ryan Gosling ve güzel oyuncu Emma Stone’un yer aldığı Aşıklar Şehri filmi merakla bekleniyor. Filmin yönetmenliğini Damien Chazelle üstleniyor. Peki, Aşıklar Şehri oyuncuları kimler, konusu ne?

Yönetmenliğini Damien Chazelle’nin üstlendiği Aşıklar Şehri filmi 26 Temmuz Cuma akşamı Tv’de ilk kez Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin başrollerinde ünlü oyuncu Ryan Gosling, Emma Stone ve J.K Simmons yer alıyor. Romantik türünde yer alan film izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti. Filmi ilk defa izleme fırsatı bulacak vatandaşlar da ‘Aşıklar Şehri oyuncuları kimler, konusu ne?’ aramalarını yapıyor. İşte Aşıklar Şehri filmi ile ilgili detaylar

AŞIKLAR ŞEHRİ FİLMİ KONUSU

Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

Oscar ödüllü Whiplash’in yazarı Damien Chazelle’in yazıp yönettiği bu romantik müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı.

AŞIKLAR ŞEHRİ OYUNCULARI

Aşıklar Şehri filmi oyuncu kadrosunda Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez ve Sonoya Mizuno yer alıyor.

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