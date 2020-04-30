Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde gizli görev heyecanı

Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana geliyor. Kadri firardadır. Erkan’la olduğu düşünülmektedir. Nükhet’in Kadri’yle bağlantısı olmadığı için serbest bırakılır. Ancak kadının Cemal’e zarar verebileceğinden endişe duyulur. Nükhet bizi Kadri’ye ulaştıracak isimdir. Cemal’in Nükhet’e “oğlunu ben öldürdüm” demesinin de asıl sebebi budur. Nükhet takibe alınır. Ancak Kadri yakalanmaz. Nükhet Kadri ile işbirliği yapmaktan bu sefer tutuklanır. Kadri uyuşturucu işine bulaşmıştır. Hakan şoför kılığında adamların ekibine dahil olur. Bu gizli görev Hakan’ın başını belaya sokacak mıdır? Hastanede yatmaya devam eden Nedim’in başında Arda beklemektedir. Ramiz isimli ilk defa gördüğümüz biri hastanede görevlidir ve Nedim’in odasına girip çıkmaktadır. Şüpheli hareketleri dikkatimizi çeker. Kadri’nin Nedim’i öldürmesi için görevlendirdiği kişi olduğunu düşünürüz ancak durum sandığımız gibi değildir.