Arka Sokaklar'ın 22 Mayıs 2020 Cuma günü yayınlanacak 553. bölümünde Zeliha, Hüsnü'nün entübe olduğunu öğrenir

Tekin dayanamaz ve Nazike’nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler de durumu öğrenmiştir ve Enginler kendi aralarında durumu kritik ederler. Ali’nin aklına ümmin plazma tedavisi gelir. Covid 19 hastalığına yakalanıp atlatmış birine ulaşılmaya çalışılır. Rıza baba Hüsnü’nün durumunun ağır olması üzerine Ankara’da kalmaya dayanamaz. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelip direkt hastaneye gider.