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  3. Arka Sokaklar'ın 22 Mayıs 2020 Cuma günü yayınlanacak 553. bölümünde Zeliha, Hüsnü'nün entübe olduğunu öğrenir
21 Mayıs 2020 Perşembe 23:23 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 22 Mayıs 2020 Cuma günü yayınlanacak 553. bölümünde Zeliha, Hüsnü'nün entübe olduğunu öğrenir

Arka Sokaklar'ın 22 Mayıs 2020 Cuma günü yayınlanacak 553. bölümünde Zeliha, Hüsnü'nün entübe olduğunu öğrenir

Arka Sokaklar'ın 22 Mayıs 2020 Cuma günü yayınlanacak 553. bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Zeliha Hüsnü'nün entübe olduğunu öğrenmiştir. Zorlanarak da olsa durumu evdekilerle paylaşır.

Tekin dayanamaz ve Nazike’nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler de durumu öğrenmiştir ve Enginler kendi aralarında durumu kritik ederler. Ali’nin aklına ümmin plazma tedavisi gelir. Covid 19 hastalığına yakalanıp atlatmış birine ulaşılmaya çalışılır. Rıza baba Hüsnü’nün durumunun ağır olması üzerine Ankara’da kalmaya dayanamaz. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelip direkt hastaneye gider. 


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