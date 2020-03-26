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  3. Arka Sokaklar'da Mesut ve arkadaşları, Ragıp'ı yakalayabilecek mi?

Arka Sokaklar'da Mesut ve arkadaşları, Ragıp'ı yakalayabilecek mi?

Arka Sokaklar'da Mesut ve arkadaşları, Ragıp'ı yakalayabilecek mi"

Aslı ve İlyas, cenaze teslimi sırasında Hasan'ın silah arkadaşları rolü yaparlar. Aslı, ikiyüzlü tavrını sürdürür.

Nedim de gelmiştir cenazeye. Mesut Nedim’i kolundan tuttuğu gibi bir köşeye çeker. Arkadaşını bu kez biraz daha sert uyarır. Ekibimiz Rıza Baba’dan aldıkları haberle cenazeden ayrılır. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Mesut, Ragıp’ı yakalayıp başına silah dayadığında Aslı da silahını çekip Ragıp’ı başından vurur. 


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