Arka Sokaklar'da Aslı'nın hain planı

Aslı’sız kalan İlyas, Erkan’ı arar ve yardım ister. Erkan da İlyas’a yardım etme karşılığı Nedim’i öldürmesini ister. İlyas mecburen kabul eder. Nedim’in hayatı büyük tehlikededir. Cemre, annesi Ayten, babası Nusret ve köpekleri Süt ile pikniğe gitmek üzere yola koyulurlar. Cemre’nin okul arkadaşları ve aileleri ile buluşmak adına Gazinin Yeri’ne giderler. Aileler kısa bir yürüyüşe çıkar ve döndüklerinde Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum’u suçlamaktadır. Ekip Mazlum’u sorgular ama onun suçsuz olduğunu düşünmektedirler.