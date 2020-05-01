Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm başlıyor mu? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Fenomen olan polisiye dizisi uzun zamandır izleyicilerin karşına çıkıyordu. Koronavirüsü pandemisi nedeni ile çekimlere geçici süreliğine ara verilmişti. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm başlıyor mu? Haberimin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar bu akşam izleyici ile buluşuyor. Kanal D ekranlarından saat 1 Mayıs Cuma 20.15'te yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kadri, oğlunu öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenince ona tuzak kuruyor. Cemal, Ezgi ile birlikte bu tuzağın içine düşüyor. Kadri ve adamları, Ezgi ile Cemal'e dört bir koldan ateş etmeye başlıyorlar. Ezgi ve Cemal bu cendereden sağ çıkmayı başarabilecekler mi? Bu durum, ekibin başına tekrar büyük bir dert açıyor. Kadri'nin yakalanması geciktikçe ve Nedim'in de kaçması ekibimizi çıkmaza sokuyor. Bu sırada Nedim, eşinin ve doğmamış bebeğinin intikamını almak için Kadri'nin peşine düşüyor.