Arka Sokaklar bu akşam 540. bölümü ile ekranlara geliyor. Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Arka Sokaklar'ın bu akşamki bölümünde Nevres, ailesinin ölümüne neden olan Mesut'un başına ödül koyuyor. İzleyiciler Arka Sokaklar'ın Mesut'u ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Arka Sokaklar Mesut'a ne oldu? Arka Sokaklar son bölüm izleme linki haberimizde.

ARKA SOKAKLAR MESUT'A NE OLDU?

Arka Sokaklar 540. Bölüm'de Nevres, ailesinin ölümüne neden olan Mesut'un başına ödül koyuyor!

Ekip, terörist başı Nevres'i yakalamak için gelen ihbarı değerlendirirler. Nevres'in içinde olduğunu düşündükleri aracı kıstırırlar ve çatışma çıkar. Çatışma sonrası arabadaki kişinin Nevres olup olmadığına bakmak için gittiklerinde şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalırlar. Arabada Nevres'in eşi ve çocuğu vardır. İkisi de çatışma sonrası ölmüşlerdir. Başta Mesut olmak üzere ekip bu manzara karşısında büyük üzüntü yaşarlar. Nevres, ailesinin başına gelenleri öğrendikten sonra Kurye ile anlaşır. Ailesinin ölümüne neden olan kişiyi ölü ve ya diri olarak getiren kişiye 5 Milyon Lira vereceğini söyler. Kurye ve adamları Mesut ile Selin'in kaldıkları evi bulurlar. Büyük bir çatışma çıkar. Mesut ve Selin, yanlarındaki koruma polislerinin ölmelerinden sonra iki kişi olarak kendilerini savunmaya çalışırlar; fakat, Kurye'nin ekibi kalabalıktır. Peki, Mesut'a ne olacak? sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde.





ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.