Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde büyük şok! Nadya, Engin Müdür'le nasıl karşılaşacak?

Arka Sokaklar dizisinin merakla beklenen 543. bölümünün fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği dizide bu hafta tansiyon artıyor. Mahalle operasyonlarında baskın yapılan evde Nadya ile Engin müdürün karşılaşması izleyicileri şoke edecek. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte yeni bölümden çarpıcı kareler…

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Polis memuru Ezgi, müsteşar Kemal’in katilleriyle iş birliği yaptığı gerekçesiyle zan altındadır. Bütün ekip Ezgi’nin durumu yüzünden gergindir. Rıza, Ezgi olayının çözülmesi için güvendiği bir avukatı devreye sokar. Müsteşar Kemal’in öldürülmesine ilişkin dosyaya artık avukat Nedim Adalı bakacaktır.

Heyecanın yüksek olacağı yeni bölüm, tehlikeli mahalle operasyonlarına sahne olacak. Operasyonda görev alan polis memuru Cumhur Varoş, kurşunların hedefi olacak. Engin müdür, narkotikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Öncel’den destek ister.

Ekip, adı Mükerrem olan uyuşturucu satıcısının peşine düşer. Engin müdür, operasyon için baskın yapılan evde Nadya ile karşılaşır. Peki, Mükerrem gerçekten suçsuz mudur? Ezgi, suçlamalardan kurtulacak mı? Engin müdür, Nadya ile karşılaştıktan sonra ne yapacak? Bütün soruların cevabı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde…