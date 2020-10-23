Arka Sokaklar 563. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 562. bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağına dair ipuçları veriyor. Uzun yıllardır yayın hayatında başarılı bir şekilde devam eden Arka Sokaklar dizisi cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 562. bölümünde Özcan, Mesut’a iyice bilenir ve Tunç’u ne pahasına olursa olsun öldüreceğini söyler. Arka Sokaklar 563. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde...



ARKA SOKAKLAR 562. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tunç’un tutukluluk günleri devam etmektedir. Diğer taraftan onu korumakla görevli Dursun’un öldürülmesi Tunç’u iyice bunalıma sokar. Ekibimiz ifşa olan Coşkun’un peşindedir. Çoşkun’da Mesut’u, Tunç’la tehdit ederek İstanbul’a sokamadıkları malların sevkiyatını yaptırır. Mesut malı indirdikleri depoda, malı alanları tek tek muhbiri vasıtasıyla ihbar eder ve eşzamanlı baskınlarla satışa çıkan mallar toplanır. Özcan, Mesut’a iyice bilenir ve Tunç’u ne pahasına olursa olsun öldüreceğini söyler. Uyuşturucu sevkiyatını yapanın bir polis olduğu haberi emniyette yayılır. Bunu yapanın Mesut olduğunu öğrenen Rıza Baba’nın ne yapacağı merak konusu olur.

ARKA SOKAKLAR 563. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.