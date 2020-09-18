Arka Sokaklar 557. yeni bölüm izle! Arka Sokaklar 558. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar 18 Eylül Cuma günü yayınlanan 557. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam eden Arka Sokaklar dizisi 15. sezonuna büyük heyecanla başladı. 557. bölümde Rıza ve Ali, Pınar ve Ayla’nın tatile gitmesini fırsat bilip kulübe gidiyorlar ve bu durum onlar için hiç güzel sonlanmıyor. İşte Arka Sokaklar 557. bölüm özeti ve 558. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



ARKA SOKAKLAR 557. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar’ın 18 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 557. bölümünde; Engin Müdür uyuşturucu şebekesindeki büyük patrona ulaşmak için muhbir Sibel ile gizlice buluşur. Ali, Cemal, Ezgi ve Bahar’ın da bir arada olduğu devriye ekibi muhbir ile buluşulan mekana gelmek üzeredir. Sibel’in mekanda olduğunu öğrenen Erol kızın kendisini aldattığını düşünüp baskın yapar. Elindeki silahla Engin’i yaralar. Aslında hedef büyük patron Özcan Şanver’dir.

Gençleri zehirleyen uyuşturucu baronu Özcan’ın peşindeki amansız takip devam etmektedir. Yapılan operasyonlar istenildiği gibi gitmez ve Özcan elden kaçırılır. Engin Müdür’ün, Özcan’ı yakalamak için bir planı vardır. Operasyon tehlikelidir ve yakın zamanda nikahlarının olması sebebiyle gizli göreve girip girmeme kararını Selin ve Mesut’a bırakır.

Ayla ve Pınar kocalarının işlerinin yoğunluğu sebebiyle çocukları alıp tatile giderler. Rıza ve Ali de bu fırsatı değerlendirip bir kulübe giderler. Artık Rıza ve Ali için durum vahimdir.

Tekin gençlik başımda duman haliyle partilerde gezip dolaşmaya devam etmektedir. Ailesinin uyarılarını dinlemez. Hüsnü kendisini cezalandırıp evden bile atar. Ama artık her şey için çok geçtir. Tekin’in ateşi ciddi şekilde yükselir ve kendinden geçer. Yoğun bakıma alınır. Tekin yapılan tedaviye cevap vermemektedir.

ARKA SOKAKLAR 558. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.