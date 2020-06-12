Arka Sokaklar 556. yeni bölüm izle! Arka Sokaklar sezon finali yapıyor!

Uzun yıllardır yayın hayatında başarılı bir şekilde devam eden Arka Sokaklar izleyicisine veda ediyor! Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar 12 Haziran Cuma günü yayınlanan son bölümüyle sezon finali yapıyor. Dizinin 556. sezon finali bölümünde Selin Mesut’a karaciğer testi sonuçlarını açıklıyor. Ezgi ise Londra’ya gideceğini açıklayınca Cemal ipleri kopartıyor. İşte Arka Sokaklar 556. sezon final bölümünde yaşananlar...



ARKA SOKAKLAR 556. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hakan’ı kurtarmak için, ekip hemen yola koyulur. Videonun gönderildiği IP’ye ulaşılmıştır ve dövüş yapılan adres tespit edilir. Ekip Hakan’ı kanlar içinde bulur. Özellikle Bahar oldukça endişelidir. Hakan hemen hastaneye götürülür. Ekip alınan telefon sinyali doğrultusunda Esmer, Olga ve Poyraz’ın peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR 556. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Engin, Ezgi’yi yanına çağırır ve Londra Büyükelçiliği Koruma Müdürlüğü’ne yapılacak görevlendirme için Ezgi’nin adının geçtiğini söyler ve gitmek isteyip istemediğini sorar. Ezgi bu duruma sıcak bakmaktadır. Cemal ise bu esnada Olga’yla beraber gizli görevdedir. Olga Cemal’e kancayı takmıştır ve onunla yakınlaşmak için her anı değerlendirir. Ezgi’nin gözü Cemal’in üzerindedir. Olga ve Cemal arasındaki yakınlaşma Ezgi’nin kararını belirleyecek gibi durmaktadır.

Aydın ve Bahriye evli genç bir çifttir. Bahriye hemşiredir. Doğumuna az kalmıştır ama hala hastanede çalışmaktadır. Hakan’ın tedavi sürecinde ekiptekilerle de iyi anlaşmışlardır. Ancak alkollü ve serseri bir gencin Bahriye’ye çarpması sonucu genç kadının ve bebeğinin hayatı tehlikeye girmiştir. Selin Bahriye’yi kurtarmak için kendini tehlikeye atacak kadar büyük bir mücadeleye girmiştir. Mesut da Selin’in daima destekçisidir.