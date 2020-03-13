Arka Sokaklar 546. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 547. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar her bölümüyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Dizinin 546. bölümünde ekip Ali’nin suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışırken o gün yaşanan olaylarla ilgili kamera kayıtlarını bulurlar. Fakat ekip görüntüleri izledikten sonra kadının ölümünden şüpheli olan Ali’nin masumluğu konusunda tereddüte düşer. Arka Sokaklar 547. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.



ARKA SOKAKLAR 546. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, adliyeye sevk edilir. Nedim, Ali’nin avukatlığını üstlenir. Rıza Baba bu duruma çok sıcak bakmasa da ikna olmaz zorunda kalır. Kazanın gerçekleştiği apartman dairesindeki kapıcı, evlerde oturanlara şantaj düzenlemek için dairelere kamera yerleştirdiği öğrenilir. Mesut ve Hüsnü kapıcının peşine düşer. Amaçları görüntüleri alıp Ali’nin suçsuz olduğunu kanıtlamaktır. Son hız kapıcıyı bulmanın peşine düşerler. Ancak o sırada kafalarına takılan bir soru vardır. Ya görüntülerde gerçekten kadının ölümüne sebep olan Ali ise….

Engin, Nadya’nın bir iş çevirdiğinden şüphelenmektedir ve kıza soğuk davranır. Nadya da soğukluğun farkındadır ama elinden bir şey gelmez. Enginler, Alper’i konuşturmak için kaçırırlar. Nadya’nın da içinde olduğu ekip, Enginlerin yer altı karakoluna baskın yapar. Nadya ve Engin göz göze gelir. Nadya aslında ajandır ve Engin’e kendisi için Türkiye’de kaldığı konusunda yalan söylemiştir. Engin ve Nadya’nın arasına geri dönüşü olmayan bir uzaklık girmeye başlayacaktır.

Ceyhun zengin ve züppe bir gençtir, Andaç’ta onun şoförlüğünü yapmaktadır. Ceyhun uyuşturucu içirdiği kızı arabadan atar. Ebru isimli kız hayatını kaybeder. Olayı kağıtçı İbo görüp Cemal’le paylaşır. Ekip gençlere tuzak kurar ve Ezgi’yi, Ceyhun’la yakınlaştırır. Ancak işler yolunda gitmez ve Ceyhun, Ezgi’nin polis olduğunu anlar. Cemal, Andaç’ın peşine düşer ve Ceyhun’un saklandığı yeri öğrenir.

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ARKA SOKAKLAR 547. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.