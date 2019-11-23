Arka Sokaklar 533. yeni bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar 532. son bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yakından takip ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar yine heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Kurye lakaplı kiralık katil Tarik, Zeliş ile olan birlikteliğine devam eder. Zeliş, onun karanlık tarafından haberdar değildir. Buluştukları bir sırada Hüsnü onları görür. Kurye, Zeliş'in boynuna gerdanlık takar ve onu öper ve olacaklar olur. Arka Sokaklar 533. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde

ARKA SOKAKLAR 532. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nadya, kim olduğunu bilmediği bir kadından telefon alır. Vefat eden kız kardeşin Julya’nın yakın arkadaşı olduğunu acil yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyleyerek kızı tuzağa düşürür. Bu işin arkadaşında da Kurye Tarık vardır.

Nadir, silah sevkiyatı için Tarık ve Bülent’i tembihler. İstihbarat tır sevkiyatını haber vermiştir. Engin baskın için hazırlanır. Nadir, Engin tarafından savcılık izniyle gözaltına alınır. Ezgi’de karara isyan eder. Ancak dosyalarda Ezgi’nin evinin izlendiği açığa çıkınca Ezgi çılgına döner ve her yerin araştırılmasını ister. Nadir amcasının başka bir yüzüyle tanışmaktadır.

Mesut, Selin ve Cemal Serboran’a gitmişlerdir. Kamp alanındaki teröristleri temizlemekle işe başlarlar. İdil isimli bir genç kız da teröristler tarafından kandırılarak dağa çıkmıştır. Mesut, Berzan ile iletişim kurar. Feray’a karşılık Ferhat ve İdil’in takas edileceği yere giderler. İdil takas sırasında Selin tarafından yaralanır.

Zeliha aşık olduğunu zannettiği Tarık ile neler yaşayacak? Nadya, Tarık’ın elinden kurtulabilecek mi? Ezgi’nin amcasının gerçek yüzüyle tanışınca neler olacak?

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.