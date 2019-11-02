Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar 529. son bölüm izleme linki haberimizde

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar yine heyecan ve aksiyon dolu bir bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Uzun yıllardır ekranlarda olan dizi Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Son bölümde Pınar evde baygınlık geçirir. Bu durumdan oldukça korkan Ali karısını hastaneye yetiştirir. Korkulanın aksine herkes aldığı güzel haberle mutlu olur. Pınar yeniden hamiledir. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

ARKA SOKAKLAR 529. SON BÖLÜM ÖZETİ

Polislerimiz gizli görev yürüterek Kolsuz’un mekanına Nadir’in mallarının ineceğini öğrenir ve baskın planları başlar. Mekanının yakıldığı haberini öğrenen Nadir deliye döner. Ve bunu yapanın Vladimir olduğunu düşünür. Polislerimiz de Vladimir’i araştırır ve kaldığı otelin önüne gelirler. Tam o esnada Vladimir’e saldırı gerçekleşir. Polislerimiz Kolsuz’un mekanına ikinci bir baskın için gittiği sırada çok fena tuzağa düşürülürler. Polislerimiz Vladimir’i sorguya alır; ancak dokunulmazlığı olduğunu öğreniriz. Nadir’in adamları, Ezgi’nin evine taktığı kameradan Cemal’i daha önce izlemişlerdi ve mal alışverişi yapıldıktan sonra Batur, Cemal’i tanır.

Selin’in, Seray’ın ölümünü araştırması sonucunda Kudret diye bir adama ulaşılır. Adamın yanında gidildiği sırada adam kaçmaya başlar fakat yakalanıp konuşturulur. Kudret’ten edinilen bilgiye göre istasyondaki kasada para ve laptop çantası vardır. Para çantasını Sinan getirmiştir. Öte yandan ise laptopta Nadir kendileri hakkında bilgiler görür ve laptopu yakar. Selin ve Mesut kafa dinlemek için gittikleri yerden döndükleri sırada lastikleri patlatılmıştır ve Sinan tarafından peşinden düşmesi konusunda bir not bırakılır.

Nazike Metin’in yanına Almanya’ya gitmek için vize alacağı sırada dolandırılır. İnsan tacirleri tarafından kaçırılır.

Pınar çok fazla midye yer ve ciddi derecede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. Beklenmedik mutlu bir haberle karşılaşacaklardır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont