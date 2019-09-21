Arka Sokaklar 524. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 523. son bölüm izle...

Arka Sokaklar 523. son bölümde neler oldu? Kanal D ekranlarını sevilen dizisi Arka Sokaklar Cuma akşamları izlenen dizilerde üst sıralarda yer alıyor. Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden dizide yine aksiyon dolu sahneler yer alıyor. Cemal dahil olduğu özel ekibimize ayak uydurmaya çalışmaktadır. Rıza Baba’ya layık olmak için canla başla mücadele eder. Mesut’un işlettiği "Gazi’nin Yeri"ni artık Seray işletecektir. Selin, bunu duyunca biraz bozulur; ama, belli etmemeye çalışır. Marketçi İhsan öldürülmüştür. Arka Sokaklar 524. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

ARKA SOKAKLAR 523. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nikah dairesi önünde silahlı çatışma yaşanır. Gelin Sema’yı takıntı haline getirmiş olan Melih, nikah salonunun önünde olay çıkarır. Damat ve kızın babası yaşamını yitirir. Ekibimiz Melih’in peşine düşer. Melih, arkadaşı Ayhan’ın yanında saklanmıştır. Melih, Sema’yı öldürmek için tekrar gelecektir. Ekibimiz Sema’yı korumak için plan yapar. Salih’in ağır yaralanmasından sonra Savcı Ceyda, Engin’i yanına çağırır ve detaylı sorular sorar. Ceyda ekibimizi fazlasıyla zorlayacağa benziyordur.

Cemal dahil olduğu özel ekibimize ayak uydurmaya çalışmaktadır. Rıza Baba’ya layık olmak için canla başla mücadele eder. Mesut’un işlettiği "Gazi’nin Yeri"ni artık Seray işletecektir. Selin, bunu duyunca biraz bozulur; ama, belli etmemeye çalışır.

Marketçi İhsan öldürülmüştür. Mahalleli, göçmenlerden şüphelenmektedir. İhsan’ın yanında en son Amina isimli göçmen kız görülmüştür. Amina yanında Abdül isimli arkadaşıyla kaçarken görüntülenir. Herkes Amina’nın İhsan’ın paralarını çalıp kaçtığını düşünür. Mahalleli ayaklanmıştır. İşin aslı beklenmedik şekildedir.

Başkomiser Necdet ve yardımcısı Ezgi, Bahri’nin mekanında tertibat almıştır. Yasadışı bahis çetesi çökertilmeye çalışılır. Adamlar Necdet’in küçük kızı Ceren’i kaçırırlar. Ezgi de, Rıza Baba’nın ekibine katılır ve küçük kızı bulmaya çalışırlar. Ezgi’nin korkusuz tavrı Rıza Baba’nın dikkatini çeker.

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı.

MESUT OLAYA KARIŞINCA İŞLER KARIŞIYOR

Arka Sokaklar 524. Bölüm Fragmanı yayında! Mesut operasyona dahil oluyor, ortalık karışıyor!

Ekip, ihbar sonucu canlı bomba operasyonu yapıyor, Mesut da olaya dahil olunca işler karışıyor!

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont