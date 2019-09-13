Arka Sokaklar 522. bölüm izle! Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 522. son bölümde neler oldu? 7’den 70’e herkese hitap eden ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonu 13 Eylül Cuma akşamı başladı. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz gibi ismlerin yer aldığı dizi tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. e karşı karşıya geliyor! Vurulduktan sonra bacaklarından problem yaşayan Mesut'un sinirleri daha da bozuluyor. Selin'e karşı olan davranışları da bu durumdan etkileniyor. Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor! Haberimiz içerisinden Arka Sokaklar 522. son bölüm özeti ve 523. yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz

ARKA SOKAKLAR 522. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mesut, Salih ile karşı karşıya geliyor! Vurulduktan sonra bacaklarından problem yaşayan Mesut'un sinirleri daha da bozuluyor. Selin'e karşı olan davranışları da bu durumdan etkileniyor. Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!

ARKA SOKAKLAR 523. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont