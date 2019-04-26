Arka Sokaklar 516.yeni bölüm fragmanı! Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?

Arka Sokakların 516. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Arka Sokakların yeni bölümünde de heyecan bitmiyor. Arka Sokaklar’ın son bölümünde Mesut kendini tanıtarak “Mesut Güneri, asayiş şube komiseri.” diyor ve herkes dikkat kesiliyor. Aylin “O kadın doktor moktor değilmiş. Her şeyi planlayan olmuş.” diyor. Ali de “O işin faturası bize kesilecek görürsünüz.” der. Ekipten Selin tayinini ister ve herkesi şaşırtır. Selin’in tayini Engin tarafından engellenmek istese de Selin tayini çıkmazsa işi bırakacağını söyler. Rıza Komiserin evine gelen savcı Ali’nin kayıp olduğunu söyler.

ARKA SOKAKLAR 516. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın 516. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 515. BÖLÜM ÖZETİ

Nasuh’un kaçmasından dolayı Savcı Adnan, Rızaları ve Ali’yi suçlamaktadır. Nasuh bulunana kadar Ali’nin başı büyük derttedir. Ali, hastaneden gizlice kaçar. Nasuh, Ali’nin kaçtığını öğrenince yardım etmek ister. Ali’ye ulaşıp onu bir yerden aldıracaktır. Ali, Nasuh’un adamıyla buluşmuştur ki ekibimiz baskın yapar. Aynı anda Savcı Adnan da olay yerine gelmiştir. Ali’nin üzerinde Nasuh’un adamının telefonu çıkar.

Canan’ın kocasının akrabası Sefer, mal paylaşımıyla ilgili çıkan konudan dolayı Canan’ı tehdit eder. Canan ilgilenmeyince Canan’ın ve Ceren’in olduğu arabayı tarar. Canan ve kızı Ceren korkmuştur. Canan kendine koruma olarak Mesut’u ister; ancak, Mesut bunu kabul etmez.

Selin Engin Müdür’den tayinini ister. Mesut, Engin’le konuşur ve engellemeye çalışır. Selin uzun süre tayini çıkmayınca Engin’e mesleği bırakmayı düşündüğünü söyler. Engin mecburen tayini ayarlar ve Selin çocuk şubeye geçer.

Kemalettin hapisten yeni çıkmıştır. Samet’ten sahte pasaport ve araba almıştır. Araba yolda bozulur. Cenap yolda kalan Kemalettin’i arabaya alır. Arabada oğlu Oğuz da vardır. Araba terk edilmiş şekilde bulunur. Cenap ve oğlunun hayatı tehlikededir. Kemalettin’in tır parkında görüldüğü haberi Zeliha’nın haber merkezine gelmiştir. Zeliha ve kameramanı haber için giderler. Kemalettin, Zeliha’yı rehin alır.

ARKA SOKAKLAR’A BİR ÖDÜL DAHA: “EN İYİ DİZİ”

Kanal D’nin yapımını Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, senaryosunun Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul tarafından kaleme alındığı fenomen dizisi Arka Sokaklar, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

13 sezondur büyük beğeni ile izlenen dizinin çekimleri devam ederken bir yandan da başarısını ödüller ile kutluyor. Arka Sokaklar oyuncuları bu kez Gelişim Üniversitesi 8. Medya Ödülleri için sahnedeydi. “En İyi Dizi” ödülünü dizinin genç oyuncuları Yüsra Geyik, Onur Bay ve yapım koordinatörü Semin Güneş Çolak aldı

"ARKA SOKAKLAR"IN OYUNCU KADROSUNA ELİF ÇELİKCAN VE FERDİ ALVER KATILDI!

Kanal D’nin; yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi "Arka Sokaklar"ın oyuncu kadrosuna Elif Çelikcan ve Ferdi Alver katıldı.

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyunculardan Elif Çelikcan tuttuğunu koparan "Avukat Müge" karakterine hayat verirken, Ferdi Alver ise, hayata sıfırdan başlayıp teknoloji bilişim sektöründe basamakları hızla tırmanan zengin genç iş adamı "Asaf" karakterine hayat verecek.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.