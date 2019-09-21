Arif V 216 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arif V 216 Tv'de ilk kez yayınlanıyor!
Arif V 216 filmi Tv’de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz ve Özkan Uğur’un paylaştığı Ariv V 216 komedi alanında izleyenleri güldürmeye başarıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Peki, Arif V 216 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
21 Eylül Cumartesi günü televizyonda ilk kez Tv8 ekranlarında yayınlanan Arif V 216 filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz ve Özkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı Ariv V 216 filminin yönetmenliğini de Kıvanç Baruönü üstleniyor. 2018 yılında vizyona giren film izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmayı başarıyor. Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride birçok dost edinen Arif dünyaya dönüp, yaşamını sessiz sedasız sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misafiri robot 216, Arif'e yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi aşık olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. İşte Arif V 216 filmi konusu ve oyuncuları
ARİF V 216 FİLMİ KONUSU
Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.
ARİF V 216 OYUNCULARI
Cem Yılmaz Rolü : Arif
Ozan Güven Rolü : 216
Farah Zeynep Abdullah Rolü : Ajda Pekkan
Zafer Algöz Rolü : Besim
Özkan Uğur Rolü : Garavel
Özge Özberk Rolü : Ceku
Kerem Alışık
Seda Bakan Rolü : Pembe Seker
Mert Fırat Rolü : Sadri Alisik
Ediz Hun
Mustafa Sandal Rolü : Mistik
Çağlar Çorumlu Rolü : Zeki Müren