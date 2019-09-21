Arif V 216 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arif V 216 Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

21 Eylül Cumartesi günü televizyonda ilk kez Tv8 ekranlarında yayınlanan Arif V 216 filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz ve Özkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı Ariv V 216 filminin yönetmenliğini de Kıvanç Baruönü üstleniyor. 2018 yılında vizyona giren film izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmayı başarıyor. Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride birçok dost edinen Arif dünyaya dönüp, yaşamını sessiz sedasız sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misafiri robot 216, Arif'e yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi aşık olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. İşte Arif V 216 filmi konusu ve oyuncuları

ARİF V 216 FİLMİ KONUSU

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

ARİF V 216 OYUNCULARI

Cem Yılmaz Rolü : Arif

Ozan Güven Rolü : 216

Farah Zeynep Abdullah Rolü : Ajda Pekkan

Zafer Algöz Rolü : Besim

Özkan Uğur Rolü : Garavel

Özge Özberk Rolü : Ceku

Kerem Alışık

Seda Bakan Rolü : Pembe Seker

Mert Fırat Rolü : Sadri Alisik

Ediz Hun

Mustafa Sandal Rolü : Mistik

Çağlar Çorumlu Rolü : Zeki Müren