Arapsaçı filmi oyuncuları kimler? Arapsaçı filmi konusu nedir?
Başrollerinde Hakan Meriçliler, Şinası Yurtsever ve Ayhan Taş gibi oyuncuların yer aldığı Arapsaçı filmi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcının yaptığı Arapsaçı filmi komedi türünde yer alıyor. Peki, Arapsaçı filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Bu akşam saat 20:00’da Star Tv ekranlarında yayınlanacak Arapsaçı filmi ile ilgili aramalar yapılıyor. Yaz aylarında dizilerin tatile girmesi nedeniyle filmler ağırlık gösteriyor. Komedi film türünde yer alan Arapsaçı, izleyenlere keyifli anlar yaşatacağ benziyor. 2018 yılında vizyona giren Arapsaçı filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. İşte Arapsaçı filmi konusu ve oyuncuları
ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU
Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.
ARAPSAÇI FİLMİ OYUNCULARI
Arapsaçı filmi oyuncu kadrosunda Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever, Açelya Topaloğlu, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Köksal Engür, Cihan Ercan, Zeynep Kankonde gibi isimler yer alıyor.