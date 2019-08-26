Aramızdaki Dünya oyuncuları kimler? Aramızdaki Dünya filmi konusu ne?

Yönetmenliğini Peter Chelsom’un üstlendiği Aramızdaki Dünya filmi yoğun ilgi görüyor. Konusu ve sahneleriyle izleyiciyi kendine hayran bırakan film bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Mars’ta dünyaya gelen bir gencin yıllar sorna Dünya’ya gelmesi ve yaşadığı zorlukları anlatan filmin başrollerinde Asa Butterfield, Britt Robertson ve Gary Oldman yer alıyor. İşte Aramızdaki Dünya filmi konusu ve oyuncuları

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ KONUSU

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirip hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot ,16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir fakat Gardner, NASA’nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.

ARAMIZDAKİ DÜNYA OYUNCULARI

Asa Butterfield Rolü : Gardner Elliot

Britt Robertson Rolü : Tulsa

Gary Oldman Rolü : Nathaniel Shepherd

Carla Gugino Rolü : Kendra Wyndham

Janet Montgomery Rolü : Sarah Elliot

B.D. Wong Rolü : Genesis Director Chen

Scott Takeda Rolü : Dr. Gary Loh

Alma Sisneros Rolü : Mars Inhabitant