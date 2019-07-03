Annemin Yarası filmi oyuncu kadrsounda kimler var? Annemin Yarası konusu ne?

Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı yerli film Annemin Yarası bu akşam Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin ve Bora Akkaş’ın yer aldığı filmin süresi 2 saat uzunluğunda. 18 yaşında bir gencin yetimhaneden ayrıldıktan sonra başına gelen olayları konu alan film, dram türünde izleyenle duygu dolu anlar yaşatıyor. Annemin Yarası filmi oyuncu kadrosu ve konusu da bu bağlamda merak ediliyor. İşte Annemin Yarası filmi konusu

ANNEMİN YARASI KONUSU

Salih on sekiz yaşına geldiğinde kayıp ailesini bulmak üzere kaldığı yetimhaneyi terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu olabilecek midir? Soluk soluğa izlenecek Annemin Yarası, Salih’in peşinde umudun izini sürüyor.



Çekimleri, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Türkiye'de yapılan ' Annemin Yarası' başrollerini Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık ve Bora Akkaş’ın paylaştığı Bosnalı Salih’in anne ve babasını arayış hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğımda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin yapımcılığını BKM üstleniyor.

ANNEMİN YARASI OYUNCULARI

Belçim Bilgin Rolü : Nerma

Ozan Güven Rolü : Borislav

Bora Akkaş Rolü : Salih

Meryem Uzerli Rolü : Marija

Okan Yalabık Rolü : Mirsad