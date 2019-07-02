Anamız Var 2 filmi konusu ne? Anamız Var 2 filmi oyuncuları kim, nerede çekildi?

Televizyon dizilerinin tatile girmesi sebebi ile filmler ağırlık gösteriyor. Bu akşam da saat 20:00’da Fox Tv’de ilk kez yayınlanacak Anamız Var 2 filmi izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Alper Saldıran, Füsun Demirel, Tuğçe Kurşunoğlu ve Suzan Aksoy’un yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları da aratılmaya başlandı. Ayrıca filmi seyreden vatandaşlar ‘Anamız Var 2 filmi nerede çekildi?’ sorusuna yanıt arıyor. Anamız Var 2 filmi ile ilgili merak edilen her şey haberimizde.

ANAMIZ VAR 2 FİLMİ KONUSU

Sibel’in annesi Semra Hanım’ın vefatı üzerinden 6 ay geçmiştir. Artık Sibel ile Oğuz’un evlenmesine bir mani yoktur. Ülfet bu duruma çok sevinir. Fakat Firdevs hiç sevinmez.

Firdevs, Ülfet’in istediği kızı almasına mani olacak yollar arar. Zira önceki yaptıklarından ötürü mahallede yandaşı pek kalmamıştır. Firdevs, Sibel’in babası emlakçı Kamil’in evlenme isteğini duyar ve planını ince ince işleyerek Sibel ve Oğuz’dan önce Kamil ile evlenir.

Kamil’in evliliği mahallede ve civar ilçelerde şok etkisi yaratır. Sibel babasının yaptıklarına anlama veremez. Kamil yalnız ölmek istemem bahanesine sığınır. Sibel’in şoku kolay kolay geçmez. Karşı çıkar, evden ayrılı ama fayda etmez. Mecburen kabullenir çünkü şu dünyada bir tek babası kalmıştır. Babasının kalbini kırmak istemez. Zira Kamil tansiyon hastasıdır, üzüntüye, sinire strese gelemez.

Ülfet ise durumu dışarda olgunlukla karşılar evde ise çıldırır. Ülfet olan oldu der ve düğün hazırlıklarına devam eder. Firdevs’in ikinci hamlesi gelmeden Oğuz ve Sibel’i evlendirmek ister.

Fakat Ülfet gitgide daha fazla zorluk yaşar. Çünkü Firdevs’in ikinci, üçüncü hatta beşinci hamlesi de hazırdır. Firdevs, Kamil’i bahane ederek Ülfet’e kök söktürmeye başlar.

Firdevs garip garip adetler uydurur. Nişanı tekrarlatır, nişan takısını artırır. Oğlan tarafına baştan elbiseler aldırır. Kiralanan eve kadar karışır. Ülfet kimi zaman sinirle kimi zaman sakinlikle karşılar durumu. Fakat sabrı sınırını geçmiştir, günde en az 100 ve la havle ile sabrını sınırlıyordur. Fakat sabrı taşar ve basar yaygarayı.

Kız tarafı ve oğlan tarafı birbirine girer. Kamil’in tansiyonu yükselir hastanelik olur. Ülfet kalp krizi geçirir hastanelik olur. Firdevs bir taşla iki kuş vurduğunu düşürürken gelini Merve’nin doğum sancısı tutar ve doğuma girer. Doğum zor geçer ve Firdevs hastane de kalır.

Herkes hastanelik olur. Oğuz ile Sibel ise hepsini taburcu etmek için gelirler. Firdevs her türlü kazandığını düşünürken Oğuz ile Sibel belediye nikahı ile evlendiklerini bildirirler. Nişan, düğün, konvoy istememektedirler.

Bunu duyan Firdevs fenalaşır.

ANAMIZ VAR 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, başrollerini Füsun Demirel, Alper Saldıran, Tuğçe Kurşunoğlu ve Suzan Aksoy'un paylaştığı “Anamız Var 2” filmi komedi unsurları ile eğlenceli anlar yaşatıyor.