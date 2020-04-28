Analiz Sentez'de bu hafta! Dün ne oldu? Bugün ne bekleniyor?
24 TV Moderatörü Kahraman Poyrazoğlu; Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve uzman konuklarıyla ekonomi, siyaset ve dış politikanın nabzını Analiz Sentez'de tutuyor.
Piyasalarda konuşulmayanlar, ekonomik gelişmelerin perde arkasında yer alanlar, yatırım araçlarının analizi, paraya yön veren aktör ve enstrümanların neler olduğu, siyaset, dış politikadaki gelişmeler, dünyada yaşananlar Analiz Sentez'de konuşuluyor. Programın bugünkü konuğu 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Analiz Sentez; hafta içi her gün 24 TV'de…