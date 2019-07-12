Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi? Ali Kundilli 2 oyuncuları kimler? Konusu ne?

Ali Kundilli 2 oyuncuları kimler? sorusu bu akşam aratılan konular arasında yerini aldı. Star Tv ekranlarında yayınlanan komedi filmi, izleyenleri kahkahaya boğdu. Ali Kundilli 2 filmi oyuncu kadrosunda Vine fenomeni Cem Gelinoğlu, Emre Mutlu gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ‘Fetih 1453’ filminden tanıdığımız Faruk Aksoy üstleniyor. Filmi izleyen vatandaşlar Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi? sorusuna yanıt arıyorlar. Ali Kundilli 2 filmi oyuncuları ve konusu haberimiz içerisinde yer alıyor

ALİ KUNDİLLİ 2 FİLMİ KONUSU

Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor. Filmi beyazperdeye taşıyan olan yapımcı ise "Recep İvedik" ve "Fetih 1453" gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan Faruk Aksoy.



Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini büyük bir heyecanla beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali’den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirir. İlknur çocuğunu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul’da değil, Ali’nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy’de doğurmak ister. Yola koyulan ekip yepyeni maceralara atılır. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır.

Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.

ALİ KUNDİLLİ 2 OYUNCULARI

Ali Kundilli 2 filmi oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Zeynep Aktuğ, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Hakan Bilgin, Ayşegül Atik, Emre Mutlu, ve Gülnihal Demir yer alıyor.