Aksiyon filmi severler ekran başına! Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Başrollerini Charlie Hunnam, Astrid Berges Frisbey ve Jude Law’ın üstlendiği Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi 20 Şubat Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve fantastik filmi sevenlerin heyecanla izlediği filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Film, çocukken babası öldürülen Arthur’un tahtını geri alma mücadelesini ve yaşadığı maceraları anlatıyor. Peki, Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte cevabı…
20 Şubat Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları ve konusu ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Guy Ritchie yönetmenliğinde 2017 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Charlie Hunnam, Astrid Berges Frisbey ve Jude Law yer alıyor. Filmde, çocukken babası Kral Uther Pendragon ve annesi Kraliçe Igraine zalim amcası Vortigern tarafından öldürülüp tahtı gasp edilen genç Arthur tahtını geri alıp kral olmaya karar verir. İşte Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi konusu ve oyuncuları…
KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ KONUSU NE?
Çocukken babası Kral Uther Pendragon ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern tarafından öldürülüp tahtı gasp edilen genç Arthur, Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamktadır. Ama bu durum sihirli kılıç Excalibur'u kayadan çekince değişir. Kılıcın gücü tarafından yönlendirilen Arthur gücüyle ne yapacağına karar vermek zorunda kalır. Guinevere adında gizemli gen bir kadınla tanıştıktan sonra kılıcı kontrol etmeyi öğrenmeye, şeytanlarıyla yüzleşmeye, ailesini katledip hakkı olan tahtı gasp eden tiran Vortigern'i yenmeye ve tahtını geri alıp kral olmaya karar verir.
KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ OYUNCULARI
Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi oyuncu kadrosunda; Charlie Hunnam , Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen, Katie McGrath ve Freddie Fox gibi isimler yer alıyor.
Charlie Hunnam Rolü : Arthur
Astrid Bergès-Frisbey Rolü : The Mage
Jude Law Rolü : Vortigern
Djimon Hounsou Rolü : Bedivere
Eric Bana Rolü : Uther
Aidan Gillen Rolü : Bill
Katie McGrath Rolü : Elsa
Freddie Fox Rolü : Rubio