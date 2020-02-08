Aksiyon filmi sevenler ekran başına! Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu ve oyuncuları haberimizde...

8 Şubat Cumartesi günü Star Tv’de ekranlara gelen Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Filmin başrollerini serinin daha önceki filmlerinde de yer alan Tom Cruise üstlenirken ona Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton gibi isimler eşlik ediyor. 2011 yılında vizyona giren ve yönetmen koltuğunda Brad Bird’ün yer aldığı Görevimi Tehlike 4 filmi global çapta bir bomba eylemi hazırlığında olan terörist grubuna karşı Ethan Hunt ve ekibinin mücadelesi anlatılıyor. İşte Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu ve oyuncuları…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 KONUSU NE?

Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, "Ghost Protocol" adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev...

Serinin 4. filmi Ghost Protocol'de, Ethan Hunt'ın maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Serinin diğer bölümlerine göre daha farklı türlerle ün kazanmış birçok önemli oyuncuyu kadrosunda barındıran film, Tom Cruise'in yanı sıra Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Josh Holloway gibi isimlerle dikkat çekiyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI

Tom Cruise Rolü : Ethan Hunt

Jeremy Renner Rolü : William Brandt

Simon Pegg Rolü : Benji Dunn

Paula Patton Rolü : Jane Carter

Michael Nyqvist Rolü : Kurt Hendricks

Vladimir Mashkov Rolü : Anatoly Sidorov

Josh Holloway Rolü : Trevor Hanaway

Anil Kapoor Rolü : Brij Nath