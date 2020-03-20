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  3. Aksiyon filmi sevenler ekran başına! Fury filmi konusu nedir? Fury filmi oyuncuları kimler?

Aksiyon filmi sevenler ekran başına! Fury filmi konusu nedir? Fury filmi oyuncuları kimler?

Aksiyon filmi sevenler ekran başına! Fury filmi konusu nedir" Fury filmi oyuncuları kimler"

Başrollerini Brad Pitt ve Shia LaBeouf'un paylaştığı Fury filmi 20 Mart Cuma günü Show Tv'de izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini David Ayer'in üstlendiği filmi aksiyon ve savaş sahneleriyle izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Peki, Fury filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

David Ayer yönetmenliğinde 2014 yılında vizyona giren Fury filmi 20 Mart Cuma akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Shia LaBeouf, Jon Bernthal ve Michael Pena gibi isimler yer alıyor. Film 1945 yılında ikinci dünya savaşının sonunda Komutan Wardaddy’nin 24 saat boyunca savaşmak zorunda kaldığı hikayeyi anlatıyor. İşte Fury filmi konusu ve oyuncuları...

FURY FİLMİ KONUSU

Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yükleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.

FURY OYUNCULARI

Brad Pitt Rolü : Don 'Wardaddy' Collier

Shia LaBeouf Rolü : Boyd 'Bible' Swan

Logan Lerman Rolü : Norman Ellison

Michael Peña Rolü : Trini 'Gordo' Garcia

Jon Bernthal Rolü : Grady 'Coon-Ass' Travis

Jim Parrack Rolü : Sergeant Pete Binkowski

Brad William Henke Rolü : Sergeant Davis

Jason Isaacs Rolü : Captain Waggoner


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