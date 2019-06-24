Aksiyon filmi İntikam oyuncuları kim? İşte başrollerinde Jackie Chanin yer aldığı İntikam filmi
Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak ‘İntikam’ filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Aksiyon ve macera filmlerinin usta ismi Jackie Chan’ın oynadığı film, kızı ölen bir babanın intikamını alma hikayesini anlatıyor.
Aksiyon ve macera filmlerinin vazgeçilmez ismi Jackie Chan ve tecrübeli oyuncu Pierce Brosnan’ın yer aldığı İntikam filmi bu akşam Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kızının ölümünde sorumlu olan kişilerden intikam almak isteyen bir babanın aksiyon dolu maceralarını konu edinen film, izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. İşte detaylar
İNTİKAM FİLMİ KONUSU
Restoran sahibi olan Quan zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. Yaşanan korkunç olayın etkisinden uzun süre çıkamayan acılı baba kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinir. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulacaktır.
Martin Campbell'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Jackie Chan ve Pierce Brosnan yer alıyor.
İNTİKAM OYUNCULARI
Jackie Chan Rolü: Quan
Pierce Brosnan Rolü: Liam Hennessy
Orla Brady Rolü: Mary
Dermot Crowley Rolü: McGrath
Ray Fearon Rolü: Commander Richard Bromley
Rory Fleck-Byrne Rolü: Sean Morrison
Michael McElhatton Rolü: Jim Kavanagh
Charlie Murphy (II) Rolü: Maggie