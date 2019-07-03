Aksiyon filmi Düşmanı Korurken konusu ne? Düşmanı Korurken oyuncuları

Bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak Düşmanı Korurken filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yönetmenliğini Daniel Espinosa’nın üstlendiği aksiyon filmi ABD ve Güney Afrika’da geçiyor. Bir CIA ajanının başından geçen olayları ele alan film, izleyenlerine heyecan dolu anlar yaştacağa benziyor. Filmin başrollerini Oscar'lı aktör Denzel Washington ve Ryan Reynolds paylaşıyor. Peki, Düşmanı Korurken konusu ne?

DÜŞMANI KORURKEN KONUSU

Matt Weston, Cape Town kentinde, düzenli ama sıradan bir hayatı olan genç bir CIA ajanıdır. 1 seneyi aşkındır görevli olduğu merkezde dört duvar arasına kısılmış biçimde, saha tecrübesi edinemeden zaman geçirmektedir. Kendini kanıtlayacağı bir görevi dört gözle beklerken, karşısında on yıldır kaçak olan eski CIA ajanı Tobin Frost'u bulur.

Frost istihbarat biriminin en ünlü operasyon adamlarından biriyken, CIA'ye sırt çevirmiş ve para karşılığı orduya ait gizli sırları, dosyaları rakip ülkelere satmaya başlamıştır. Hatta Kuzey Kore’nin Amerika'ya karşı elinin güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. Şimdi yakalanan Frost, Weston'ın çalıştığı ve "safe house" olarak adlandırılan merkezde sorguya çekilir fakat en güvenli olması beklenen bu bölge, beklenmedik biçimde paralı askerler tarafından basılır. Canlarını son anda kurtaran "yeni ikili" kendilerini kimin öldürmek istediğini buluncaya kadar en "güvenli" ve "güvenilir" yere kaçmak zorundadır...

Filmin başrollerini Oscar'lı aktör Denzel Washington ve Ryan Reynolds paylaşırken, filmin yönetmenliğini bu yapım ile sinemada ilk büyük işine imza atan İsveçli Daniel Espinosa üstleniyor.

DÜŞMANI KORURKEN OYUNCULARI

Denzel Washington Rolü : Tobin Frost

Ryan Reynolds Rolü : Matt Weston

Vera Farmiga Rolü : Catherine Linklater, section director, CIA

Brendan Gleeson Rolü : David Barlow

Sam Shepard Rolü : Harlan Whitford

Rubén Blades Rolü : Carlos Villar

Nora Arnezeder Rolü : Ana Ramos

Robert Patrick Rolü : Daniel Kiefer