Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,63
  • 6,3491
  • 256.581
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Aksiyon filmi Düşmanı Korurken konusu ne? Düşmanı Korurken oyuncuları

Aksiyon filmi Düşmanı Korurken konusu ne? Düşmanı Korurken oyuncuları

Aksiyon filmi Düşmanı Korurken konusu ne" Düşmanı Korurken oyuncuları

10 Şubat 2012 yılında vizyona giren aksiyon-gerilim filmi Düşmanı Korurken bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Aksiyon filmlerinden tanıdığımız Denzel Washington ve Ryan Reynolds’un başrollerini üstlendiği film 1 saat 56 dakika süreye sahip. Peki, Düşmanı Korurken konusu ne?

Bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak Düşmanı Korurken filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yönetmenliğini Daniel Espinosa’nın üstlendiği aksiyon filmi ABD ve Güney Afrika’da geçiyor. Bir CIA ajanının başından geçen olayları ele alan film, izleyenlerine heyecan dolu anlar yaştacağa benziyor. Filmin başrollerini Oscar'lı aktör Denzel Washington ve Ryan Reynolds paylaşıyor. Peki, Düşmanı Korurken konusu ne?

DÜŞMANI KORURKEN KONUSU

Matt Weston, Cape Town kentinde, düzenli ama sıradan bir hayatı olan genç bir CIA ajanıdır. 1 seneyi aşkındır görevli olduğu merkezde dört duvar arasına kısılmış biçimde, saha tecrübesi edinemeden zaman geçirmektedir. Kendini kanıtlayacağı bir görevi dört gözle beklerken, karşısında on yıldır kaçak olan eski CIA ajanı Tobin Frost'u bulur. 
Frost istihbarat biriminin en ünlü operasyon adamlarından biriyken, CIA'ye sırt çevirmiş ve para karşılığı orduya ait gizli sırları, dosyaları rakip ülkelere satmaya başlamıştır. Hatta Kuzey Kore’nin Amerika'ya karşı elinin güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. Şimdi yakalanan Frost, Weston'ın çalıştığı ve "safe house" olarak adlandırılan merkezde sorguya çekilir fakat en güvenli olması beklenen bu bölge, beklenmedik biçimde paralı askerler tarafından basılır. Canlarını son anda kurtaran "yeni ikili" kendilerini kimin öldürmek istediğini buluncaya kadar en "güvenli" ve "güvenilir" yere kaçmak zorundadır... 
Filmin başrollerini Oscar'lı aktör Denzel Washington ve Ryan Reynolds paylaşırken, filmin yönetmenliğini bu yapım ile sinemada ilk büyük işine imza atan İsveçli Daniel Espinosa üstleniyor.

DÜŞMANI KORURKEN OYUNCULARI

Denzel Washington Rolü : Tobin Frost

Ryan Reynolds Rolü : Matt Weston

Vera Farmiga Rolü : Catherine Linklater, section director, CIA

Brendan Gleeson Rolü : David Barlow

Sam Shepard Rolü : Harlan Whitford

Rubén Blades Rolü : Carlos Villar

Nora Arnezeder Rolü : Ana Ramos

Robert Patrick Rolü : Daniel Kiefer

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Melis Sütşurup'tan açıklama geldi! 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Sandal'dan ayrıldı mı?
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?

Bunu kimse beklemiyordu... Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı

Diyarbakır'da dev operasyon: 5 milyon 430 bin 704 Hint keneviri ele geçirildi