Akşam haberleri saat kaçta? Akşam Ana Haber Bültenini kim sunuyor? Ana haber yayın akışları…

Ulusal kanalların akşam haberleri çokça seyredilen ve rekabetin olduğu programlardır. Akşam ana haber sunucuları da bir ünlü kadar tanınan ve bilinen kişiler olmaktadır. Haberimizde “Ana Haber Bülteni” olan büyük ulusal kanalların, akşam haberlerinin saat kaçta başladığını ve sunucusunun kim olduğunu derledik.

TRT1, ATV, Star Tv, Show Tv, Fox Tv ve Kanal D Akşam Haberleri Yayın Akışı

Program Adı

Akşam Haberleri Başlangıç Saati Haber Spikeri TRT1 ANA HABER 18:00 Işıl Açıkkar ATV ANA HABER 19:00 Cem Öğretir Show ANA HABER 18:45 Ece Üner Star ANA HABER 19:00 Nazlı Çelik Fox Tv ANA HABER 19:00 Fatih Portakal Kanal D ANA HABER 19:00 Deniz Bayramoğlu

Televizyon kanallarının yayın akışlarındaki en önemli periyotlardan biri olan akşam ana haber bülteni reytingleri her gün yeni sonuçlara gebe. RTÜK’ün de sıkı denetim altında tuttuğu bu tv kanalları rekabete devam edecektir.