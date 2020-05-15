Akşam haberleri saat kaçta? Akşam Ana Haber Bültenini kim sunuyor? Ana haber yayın akışları…
Akşam haberleri birçok hanede ilgiyle izlenir. Haliyle yayın akışı reytinglerde en üst sıralarda akşam ana haber bültenleri yer alır. Akşam haberleri hangi kanalda saat kaçta başlıyor ve kim sunuyor? İşte derlediğimiz haberde tüm detayları bulacaksınız.
Ulusal kanalların akşam haberleri çokça seyredilen ve rekabetin olduğu programlardır. Akşam ana haber sunucuları da bir ünlü kadar tanınan ve bilinen kişiler olmaktadır. Haberimizde “Ana Haber Bülteni” olan büyük ulusal kanalların, akşam haberlerinin saat kaçta başladığını ve sunucusunun kim olduğunu derledik.
TRT1, ATV, Star Tv, Show Tv, Fox Tv ve Kanal D Akşam Haberleri Yayın Akışı
|
Program Adı
|
Akşam Haberleri
Başlangıç Saati
|
Haber Spikeri
|
TRT1 ANA HABER
|
18:00
|
Işıl Açıkkar
|
ATV ANA HABER
|
19:00
|
Cem Öğretir
|
Show ANA HABER
|
18:45
|
Ece Üner
|
Star ANA HABER
|
19:00
|
Nazlı Çelik
|
Fox Tv ANA HABER
|
19:00
|
Fatih Portakal
|
Kanal D ANA HABER
|
19:00
|
Deniz Bayramoğlu