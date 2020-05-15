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  3. Akşam haberleri saat kaçta? Akşam Ana Haber Bültenini kim sunuyor? Ana haber yayın akışları…

Akşam haberleri saat kaçta? Akşam Ana Haber Bültenini kim sunuyor? Ana haber yayın akışları…

Akşam haberleri saat kaçta" Akşam Ana Haber Bültenini kim sunuyor" Ana haber yayın akışları…

Akşam haberleri birçok hanede ilgiyle izlenir. Haliyle yayın akışı reytinglerde en üst sıralarda akşam ana haber bültenleri yer alır. Akşam haberleri hangi kanalda saat kaçta başlıyor ve kim sunuyor? İşte derlediğimiz haberde tüm detayları bulacaksınız.

Ulusal kanalların akşam haberleri çokça seyredilen ve rekabetin olduğu programlardır. Akşam ana haber sunucuları da bir ünlü kadar tanınan ve bilinen kişiler olmaktadır. Haberimizde “Ana Haber Bülteni” olan büyük ulusal kanalların, akşam haberlerinin saat kaçta başladığını ve sunucusunun kim olduğunu derledik.

TRT1, ATV, Star Tv, Show Tv, Fox Tv ve Kanal D Akşam Haberleri Yayın Akışı

Program Adı

Akşam Haberleri 

Başlangıç Saati

       Haber Spikeri

TRT1 ANA HABER

        18:00 

           Işıl Açıkkar

ATV ANA HABER

         19:00

          Cem Öğretir

Show ANA HABER

          18:45

           Ece Üner

Star ANA HABER

          19:00    

           Nazlı Çelik

Fox Tv ANA HABER

          19:00

          Fatih Portakal

Kanal D ANA HABER

          19:00 

        Deniz Bayramoğlu
Televizyon kanallarının yayın akışlarındaki en önemli periyotlardan biri olan akşam ana haber bülteni reytingleri her gün yeni sonuçlara gebe. RTÜK’ün de sıkı denetim altında tuttuğu bu tv kanalları rekabete devam edecektir.

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