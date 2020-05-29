Aka Sokaklar 554. bölüm izle! Arka Sokaklar 555. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arka Sokaklar 29 Mayıs Cuma günü yayınlanan 554. bölümüyle izleyicilerin nefesini kesti. Dizinin 554. bölümünde Dolandırıcı Erdi, şimdi de sahte kolonya işine girmiştir. Kolonyalar, Hüsnü’nün mahallesindeki bakkala kadar gelmiştir. Nazike kolonyayı bol miktarda kullanır ve hastanelik olur. Arka Sokaklar 555. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.



ARKA SOKAKLAR 554. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ARKA SOKAKLAR 543. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pınar, öğrencileriyle online ders yapar. Ders esnasında bir anormallik olur ve Damla isimli öğrencinin evinde sesler yükselir. Anne Betül’ün hapisten çıkan kocası eve gelip Damla’yı kaçırmıştır. Anne perişan haldedir. Pınar, Ali’ye haber verir ve Damla’yı bulmak için hummalı bir çalışma başlar.

Dolandırıcı Erdi, şimdi de sahte kolonya işine girmiştir. Kolonyalar, Hüsnü’nün mahallesindeki bakkala kadar gelmiştir. Nazike kolonyayı bol miktarda kullanır ve hastanelik olur. Bu işin arkasından da Erdi’nin çıkması artık kabak tadı vermeye başlamıştır.

Bülent isimli kişinin kurduğu ufak çaplı çete, korona dolayısıyla kapatılan boş barlara gelir ve içki stoklarını patlatırlar. Aynı esnada mekana dansçı çağırarak eğlence ortamı yaratırlar. Çağlar isimli bar sahibi durumdan haberdar olur ve mekana girenleri bulmak için bara gelir. Ancak dayak yer ve arabası çalınır. Ekip dansçı kızlardan Sıla’yı takip ederek Bülent ve ekibini yakalamaya çalışır. Sıla’yla ilgilenme görevi Cemal’e verilir ancak Ezgi bu durumdan rahatsızdır. Operasyondan kalan içkilerin bir kısmı Hakan’ın arabasında kalmıştır. Bahar da, Hakan’la beraberdir. Hakan evde film izleyecektir ve Bahar’ı da davet eder. Sabah uyandıklarında kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde bulurlar.

ARKA SOKAKLAR 555. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.