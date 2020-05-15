Aka Sokaklar 552. bölüm izle! Arka Sokaklar 553. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar 15 Mayıs Cuma günü yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 552. bölümünde Mesut sabah ateşleniyor ve nefes alması zorlaşıyor. Tekin babasını hastaneye götürmek ister ancak Hüsnü önemsemiyor. Çocuklar Mesut amcalarından yardım istiyor ve nihayet hastaneye kaldırılıyor. Peki, Arka Sokaklar 553. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...



ARKA SOKAKLAR 552. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, Damla’nın Cemal tarafından korunmasından rahatsızdır ama duruma ayak uydurmaya çalışır. Damla Cemal’den yüz bulamayınca eski aşkı Halil’le yazışmaya başlar ve bulundukları evin yerini tarif eder. Halil elinde silah kapıya dayanır. Tunç arkadaşıyla beraber yeni bir eve çıkmayı planlamaktadır. Kiralar oldukça pahalıdır ve eve çıkacak gücü kendinde bulamaz. Mesut’a ilginç bir teklifte bulunur. Sevgilisi Selin’le evlenip evi kendisine bırakmasını ister. Mesut Tunç’u terslese de aklının bir köşesinde bu fikri düşünmeye başlar.

ARKA SOKAKLAR 552. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dünyada meydana gelen salgın hastalık Covid-19 iyiden iyiye günlük hayatı etkisi altına almıştır. Canan isimli hemşire de salgınla mücadele eden değerli bir sağlık personelidir. Mesaiden evine geldiği zaman ev sahibi Bünyamin tarafından hak etmediği şekilde bir muameleyle karşılaşır. Bünyamin, apartmana hastalık bulaştırdığı gerekçesiyle, kadını binada istememektedir ve evin kilidini değiştirmiştir. Canan hemşire, durumu polise bildirir. Hüsnü önderliğinde ekibimiz ev sahibi Bünyamin’le bir güzel yakından ilgilenir.

Başka bir mahallede Covid şüphelisi bulunmaktadır. Paramedik Emrah ve ekibi, adamı çıkarmaya gelmiştir. Bektaş isimli adam, hastayla ilgili sorular sorar. Emrah hasta gizliliği sebebiyle yanıt vermeyince taşla saldırır. Ekibimiz halkın sağlığı için canla başla çalışan sağlık personeline saldıran Bektaş’ı da cezasız bırakmayacaktır.

Hüsnü, sabah ateşler içinde uyanır. Göğsü sıkışır nefes alması güçleşmiştir. Tekin babasını hastaneye götürmek ister ancak Hüsnü önemsemez ve gitmez. Hastaneler çok yoğun bu kadarcık şey için meşgul etmeyelim kafasındadır. Hüsnü gittikçe ağırlaşır. Çocuklar Mesut amcalarından yardım ister. Ambulans çağırılır. Mesut ve Engin’de Hüsnü’nün evinin önüne gelirler. Hüsnü çocuklarını birbirlerine emanet eder. Hastanede Canan hemşireyle karşılaşır. Covid şüphesiyle hastaneye yatırılır. Ne yazık ki Hüsnü’nün testi pozitif çıkar.

ARKA SOKAKLAR 553. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.