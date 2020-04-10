Aka Sokaklar 549. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 550. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının uzun dönemdir yayın hayatına devam eden sevilen dizisi Arka Sokaklar 10 Nisan Cuma günü yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 549. bölümünde Nükhet sorguya alınır. Sonrasında savcılığa sevk edilir. Cemal’i tahrik edip oğlunu öldürdüğünü itiraf ettirmeye çalışır. Cemal artık dayanamaz ve kadına gereken cevabı verir. Peki, Arka Sokaklar 550. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...



ARKA SOKAKLAR 549. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ARKA SOKAKLAR 549. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekibimiz, Kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri’yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemektedir. Aslı’sız kalan İlyas, Erkan’ı arar ve yardım ister. Erkan da İlyas’a yardım etme karşılığı Nedim’i öldürmesini ister. İlyas mecburen kabul eder. Nedim’in hayatı büyük tehlikededir.

Cemre, annesi Ayten, babası Nusret ve köpekleri Süt ile pikniğe gitmek üzere yola koyulurlar. Cemre’nin okul arkadaşları ve aileleri ile buluşmak adına Gazinin Yeri’ne giderler. Aileler kısa bir yürüyüşe çıkar ve döndüklerinde Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum’u suçlamaktadır. Ekip Mazlum’u sorgular ama onun suçsuz olduğunu düşünmektedirler. Etrafta gezinen siyah minibüs tespit edilmiştir. Aracı kimin olduğunu bulmaya çalışırlar.

Eş zamanlı olarak aracı terk edilmiş olarak bulan Bekçi Rafet ekibe haber verir. Arka koltukta Sami isimli adam uyumaktadır. Araç incelemeye alınır. Sami de sorguya alınır. Sami yetişkin biridir ancak sorgulandıkça akıl yaşının 7-8 yaşa sahip olduğu anlaşılır. Ekip kayıp kız Ceren’i sağ olarak bulmanın peşine düşer. Bu olay fazlasıyla ilginçtir ve her adım attıklarında farklı bir olayla karşılaşırlar.

Nükhet sorguya alınır. Sonrasında savcılığa sevk edilir. Cemal’i tahrik edip oğlunu öldürdüğünü itiraf ettirmeye çalışır. Cemal artık dayanamaz ve kadına gereken cevabı verir.

ARKA SOKAKLAR 550. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.