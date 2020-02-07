Aka Sokaklar 541. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağını merak edenler kişiler tarafından aratılıyor. Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Arka Sokaklar cuma günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Dizinin son bölümünde ekip Nevres’in peşine düşrer. Nevres bu sırada büyük bir eylem planlar ve bomba patlatır. Savcılık makamı bu bombalı eylem yüzünden öfkelidir. Rıza Baba da bu olay sonrası öfkelenir ve istifa etmeyi düşünür. Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 541. SON BÖLÜM ÖZETİ

Adnan isimli iş adamı kayıptır. Karısı Arzu’dan bilgi alınır. Kadın Dursun isimli bir çalışanın tazminatsız işten kovulması üzerine sorun çıkardığını ve ondan şüphelendiklerini söyler. Dursun suçlamaları reddeder.

Nevres karısı ve kızının katilinin Tarık olduğunu öğrenmiştir. İntikam almaya yeminlidir. Nevres, İstanbul’un işlek meydanlarından birinde büyük bir patlama düzenler. Adamı Yahya, canlı bombayı patlamayı gerçekleştirir ve kaçar. Saldırıda yaralılar vardır. Patlamanın olduğu yerde tesadüfen Arda’da vardır. Ekip Arda’nın nerede olduğunu bilmez, bir süre de ulaşılamayınca meraklanırlar. Arda’yı aramaya başlarlar. Savcı Fahri, Nevres’in yakalanmaması sebebiyle Rıza Baba’ya büyük baskı yapar. Rıza bu başarısızlığı kendisine yediremez. İstifa etmek ister.

Mehmet, oğlu Kerem’e köpek sahiplenip, hediye etmiştir. Köpek kaçar ve Kerem köpeğini bulmak için internette videolarını gördüğü Beykoz’daki barınaklara gidip aramak ister. Mehmet’le birlikte yola koyulurlar. Mehmet, Selin’e haber verir. Selin aramaya gittikleri bölgenin fazlasıyla tehlikeli olduğunu ve tek başlarına gitmemeleri gerektiği konusunda uyarmaya çalışırken hat kesilir. Mesut ve Selin yola koyulur. Kerem, Mehmet’in yanından kaçıp ormanda kaybolur.

ARKA SOKAKLAR 542. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.