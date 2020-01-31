Aka Sokaklar 540. bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 541. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Arka Sokaklar cuma günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağını merak edenler kişiler tarafından aratılıyor. Dizinin son bölümünde Hüsnü ve Zeliha Kurye’nin elinden kurtulurken ekip Nevres ve Baki’nin peşine düşüyor. Nevres ailesinin başına gelenlere sebep olanın başına 5 Milyon ödül koyuyor. Daha sonra ise çatışma çıkıyor ve Selin ile Mesut köşeye sıkışıyor. Arka Sokaklar 541. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.

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ARKA SOKAKLAR 540. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hüsnü ve Zeliha… İkisi de kurtulmuştur. Herkes rahat bir nefes alır. Ekip, Nevres’i elinden kaçırmıştır. Savcı Fahri, Rıza Baba’yı sıkıştırmaya başlamıştır bile. Eğer Nevres’i bir an önce bulmazlarsa, başları büyük derde girecektir.

Ekibimiz, Nevres ve Baki’nin peşine düşmüştür. Mesut, Nevres’i kıstırdığını düşünür. Çatışma başlar. Ancak Tarık bir oyun oynar. Engin, Selin, Cemal, Ezgi ve Arda gelir desteğe gelir. Arabanın kapısını açtıklarında içeride Ayşe ve İkbal’in cesediyle karşılaşırlar. Mesut müthiş bir vicdan azabı içindedir. Kendini bir türlü bağışlayamaz. Nevres, ailesinin katilinin Mesut olduğunu düşünüp intikam yemini eder. Rıza Baba, Mesut’u korumak için onu güvenli eve alır. Selin, anne ile kızın öldürülmesiyle ilgili balistik raporunu araştırır. Bunu yapanın Mesut olduğuna ihtimal veremez.

Baki, Nadya’yı kaçırır. Nadya bu esnada çaktırmadan Engin’i arar. Engin, Nadya’yı kurtarmaya gelir. Nadya ciddi şekilde yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılır ve yoğun bakıma alınır.

ARKA SOKAKLAR 541. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.