Aka Sokaklar 539. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 540. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz’ın yer aldığı Arka Sokaklar dizisi yine heyecan dolu bir bölümle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağını merak edenler tarafından aratılmaya başaldı. Dizinin son bölümünde Ekip, Hüsnü'yü Kurye'nin elinden kurtarmaya çalışıyor. Kurye ise Hüsnü için ekipten yüklü miktarda para istiyor. Arka Sokaklar 540. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 539. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hüsnü’nün, Tarık tarafından kaçırılmasıyla hareketlenen merkezde Rıza, Engin’e sinirlenir. Zeliha ise, olup bitenden kendini sorumlu tutmaktadır. Mesut ise, Nevres’in sorgusundayken Hüsnü’nün kaçırıldığını öğrenir ve bunun üzerine Engin’le, Mesut arasında büyük bir kavga yaşanır. Tarık, Hüsnü’yü bırakmak için ekipten yüklü miktarda fidye istemiştir.

Araştırmalara devam eden ekip Servet adında birinin parmak izine ulaşır. Diğer tarafta, sözde muhabir olan Tarık’ın adamı Adem, Zeliha’ya babasını bulması konusunda yardım edecektir. Adem, Zeliha’yı kandırıp Ekber’e getirdiği sırada ekip kablocudan aldığı bilgiyle mekana baskın yapar. Tarık’ın isteği üzerine fidyeyi ona Zeliha verecektir. Zeliha parayı alıp babasını kurtarmaya geldiğinde ise, Tarık’ın dürbününden baba ve kızı görürüz…

ARKA SOKAKLAR 540. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.