Ajan Salt konusu ne? Ajan Salt filmi oyuncuları kimler?

Aksiyon ve gerilim öğelerini içerisinde barındıran Ajan Salt filmi 2010 yılında vizyona girdi. Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor gibi isimlerin yer aldığı film izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanacak filmin oyuncuları ve konusu da merak ediliyor. İşte Ajan Salt filmi konusu ve oyuncuları

AJAN SALT KONUSU

Angelina Jolie'nin federal ajanı canlandırdığı "Ajan Salt", kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

AJAN SALT FİLMİ OYUNCULARI

Ajan Salt filmi oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, Andre Braugher, August Diehl, Yara Shahidi, Zoe Lister-Jones gibi isimler yer alıyor.