Ailecek Şaşkınız filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi?

28 Eylül Cumartesi günü televizyonda ilk kez yayınlanan Ailecek Şaşkınız filmi yoğun ilgi görüyor. Filmin yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlenirken oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy ve Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor. Zengin bir iş adamının oğlu olan Ferhat, şirketin başına geçer ve genel müdür olur. Çalışanlarına kötü muamele yapan Ferhat’ın en yakın arkadaşı ve aynı zamanda sağ kolu ise şirketin finans direktörü Gökhan’dır. Ferhat şımarık bir şekilde yetişmiştir ve Gökhan’da onun çocukluktan beri arkadaşı olduğu için ona uymaktadır. İşte Ailecek Şaşkınız filmi konusu ve oyuncuları

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ KONUSU

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır...

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ailecek Şaşkınız filmi çekimleri Bursa'da gerçekleştirilmiştir.

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Saadet Işıl Aksoy

Cengiz Bozkurt

Günay Karacaoğlu

Bihter Dinçel

Çağlar Ertuğrul

Mustafa Alabora