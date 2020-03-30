Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi nerede çekildi?

30 Mart Pazartesi günü Show Tv’de yayınlanan Aile Arasında filmi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini Demet Evgar ve Engin Günaydın gibi isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Şevket Çoruh ve Gülse Birsel gibi isimler yer alıyor. Filmde Fikret ile Solmaz komik bir tesadüfle çalışırlar ve evlenmeye karar verirler. Fakat aile arasında olması planlanan istenildiği gibi olmaz. İşte Aile Arasında filmi konusu ve oyuncuları...



AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NE?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?

AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın paylaştığı Aile Arasında filmi çekimlerinin bir bölümü Adana’da diğer bölümleri ise İstanbul Silivri’de kurulan sette gerçekleştirilmiştir.

AİLE ARASINDA OYUNCULARI

Aile Arasında filmi oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel ve Derya Karadaş gibi isimler yer alıyor.