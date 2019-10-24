Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 19. son bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk yine eğlence dolu bir bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümü izleyenler de ‘Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe’yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar. Kerem bu duruma artık son vermek için Volkan’la harekete geçer. İşte Afili Aşk son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

AFİLİ AŞK 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe’yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar. Kerem bu duruma artık son vermek için Volkan’la harekete geçer. Ayşe için özel bir yemek düzenler. Ayşe bu yemek için çok heyecanlıdır bütün duygularından emin akşam yemeğine gider. Kerem, kuğuyu yapanın kendisi olduğunu ve ilk aşkı olduğunu itiraf edebilecek midir?

Kerem ve Ayşe henüz kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguların içinde kaybolurken Hülya ikilinin peşine düşer. Ayşe’nin sarhoşken söylediklerini aklımdan çıkaramayan Hülya, Ceyda’dan da aldığı destekle bu evlilikteki sır perdesini çözecek midir?

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D’de!

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)