Afili Aşk neden final yapıyor? Afili Aşk final ne zaman, oyuncuları kimler?

Afili Aşk final yapacağını duyurmasının ardından sevenlerinden konuya tepki yağdı. Ekranların sevilen Romantik komedi dizisi Afili Aşk 38. Bölüyle ekranlara veda ediyor. Yaz dizisi olarak başlayan daha sonra çok sevilen Afili Aşk’ın oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. ARC yapım tarafından Kanal D için hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Afili Aşk finali ve daha fazlası haberimizde.

AFİLİ AŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D’nin romantik komedi dizisi Afili Aşk’ın senaryo konusunda sıkıntı çektiği için final yapma kararı alındığı öne sürüldü.

AFİLİ AŞK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ceyda’nın getirdiği doktor Ayşe’nin gerçekten hamile olduğunu söyleyince Ayşe ve Kerem için yeni bir sayfa açılmıştır. Kerem bu bebek için çok istekli görünmektedir. Kerem’in ilgisi Ayşe’nin kafasını karıştırır. Acaba Kerem sadece bebekle mi ilgilenmektedir? Hâlâ Kerem’e aşık olsa da bu ikilem Ayşe’yi Kerem’den uzaklaştırmaktadır.

Bu sırada Ceyda’nın doktoru Ayşe’nin tekrar karşısına çıkar ve bebekle ilgili şoke edici bir bilgi verir. Bu bilgi Ayşe’nin hayatındaki her şeyi alt üst edecek güçtedir. Ayşe ne yapacağını düşünürken Ceyda da elinde kalan son kartı oynamış, Amerikalı ortaklara şirketin durumunu ve Kerem’in çalkantılı özel hayatını gammazlamıştır.

Şirketten gelen yabancı yetkili ortaklığı bitirmek niyetindedir. Bu da Kerem’in hem babasına rezil olması hem de kariyerine alacağı büyük bir darbe demektir. Ayşe ve Kerem üstlerine gelen ve onları boğmak üzere olan bu sorun denizini aşıp, aşk limanına yanaşmayı başarabilecekler midir?

AFİLİ AŞK OYUNCULARI KİMLER?

ÇAĞLAR ERTUĞRUL (KEREM YİĞİTER)

- BURCU ÖZBERK (AYŞE ÖZKAYALI)

- ALTAN ERKEKLİ (MUHSİN YİĞİTER)

- NEŞE BEYKENT (YELDA YİĞİTER)

- OZAN DAĞGEZ (SAMET YİĞİTER)

- ASENA TUĞAL (HÜLYA YİĞİTER)

- SERKAY TÜTÜNCÜ (VOLKAN ÇEKEREK)

- BENİAN DÖNMEZ (MELAHAT ÖZKAYALI)

- TANER RUMELİ (RIZA ÖZKAYALI)

- UĞUR UZUNEL (ERKUT ÖZKAYALI)

- GÜZİDE ARSLAN (GONCA DURMAZ)

- YILMAZ KUNT (BERK KOÇAR)

- BANU İNAN (NERMİN HOROZ)

- BERİL POZAM (NAZMİYE ÖZKAYALI)

- HİRA SU YILDIZ (BUSE ÖZKAYALI)

- UMUTCAN ÜTEBAY (SABRİ HOROZ)

- VURAL CEYLAN (KADİR HOROZ)

- ZEYNEP TUĞÇE BAYAT (CEYDA ARAN)