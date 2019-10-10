Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk 17. son bölüm izleme linki

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Çarşamba akşamlarının eğlenceli dizisi Afili Aşk, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk oyunculuğunda izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Ayşe’nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlar. Kerem’in bu ruh hali Ayşe’yi de etkiler. Her ikisi de bu karışıklığı gidermek için birbirlerinden habersiz karşılıklı aşk testi yaparlar. Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayında! Haberimiz içerisinden izleyebilirsiniz

AFİLİ AŞK 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem ve Ayşe boşanmak üzere hakim karşısına çıkar!

Ayşe’nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlar. Kerem’in bu ruh hali Ayşe’yi de etkiler. Her ikisi de bu karışıklığı gidermek için birbirlerinden habersiz karşılıklı aşk testi yaparlar. Bu testin sonucu ne olacaktır?

Muhsin’in evi terk etmesi ise Kerem ve Ayşe’yi yeni bir maceranın içine sürükler. Muhsin’i eve döndürme operasyonu için kolları sıvarlar. Yelda ve Muhsin için romantik bir gece hazırlayan Ayşe ve Kerem, hazırladıkları ortamda mahsur kalırlar. Baş başa geçirmek zorunda kalacakları bu gece geçmişle ilgili şok edici bir sırrı açığa çıkaracaktır.

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D’de!

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)