Afili Aşk 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 16. son bölüm izle

Afili Aşk son bölümünde neler yaşandı? Afili Aşk yeni bölüm fragmanı, son bölümü izleyen bireyler tarafından merak edilmeye başladı. Kanal D erkanlarının sevilen dizisi Afili Aşk her bölümüyle izleyenlerini güldürüyor ve keyifli dakikalar yaşatıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizide Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli, Neşe Beykent gibi oyuncular oynuyor. Muhsin Bey, şirketin kasasından yüklü miktarda para çeker. Bu herkesi kuşkulandırır. Muhsin Bey bu parayı ne yapacaktır? Afili Aşk yeni bölüm fragmanına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

AFİLİ AŞK 16. BÖLÜM ÖZETİ

Yiğiter ailesinde ayrılık rüzgarları esmeye başlar. Muhsin’in boşanma isteğiyle şok yaşayan Kerem ve Ayşe, bu problemi kendi yöntemleri ile çözmeye girişmek isterken, hiçbir şeyden haberi olmayan Yelda, Muhsin’in kendisini aldattığını düşünür. Kerem ve Ayşe ilk başta buna ihtimal vermezken şüpheler gittikçe artar. Kerem ve Ayşe, gerçeğine peşine düşerler ama bu yolculukta onları beklenmedik bir sürpriz beklemektedir.

Kerem ve Ayşe, Muhsin’in kararından kendilerini sorumlu tutarken bir yandan da kendi ayrılık kararı konusunda ikileme düşerler. İkili ayrılmaya çalışırken belli etmeseler de gittikçe yakınlaşmaktadır. Ancak Ceyda’nın eline geçen büyük bir koz Ayşe’yi köşeye sıkıştıracaktır. Ayşe şimdi zor bir seçim yapmak zorundadır.

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D’de!

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)