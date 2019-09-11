Afili Aşk 13. son bölüm izle! Afili Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 13. son bölümde neler oldu? Afili Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? soruları Çarşamba akşamı aratılan konular arasında yerini aldı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk her bölümüyle reyting rekorlarını zorluyor. Son bölümde Muammer, Kerem ve Ayşe’nin sahte evlilikleri olduğunu ve Ayşe’nin Kerem’i sevmediğini söylüyor. Bunu duyan Muhsin Bey fenalaşıyor. İşte Afili Aşk son bölüm özeti…

AFİLİ AŞK 13. BÖLÜM ÖZETİ

Muammer, Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu öğreniyor ve bunu koz olarak kullanmaya kalkıyor. Ceyda'dan öğrendikleriyle Kerem ve Ayşe'yi hedef alan Muammer bu defa yaptığı hamleyle yine ortalığı karıştırıyor. Kerem'in kapısına kadar gelen Muammer bu evliliğin gerçek olmadığını söylüyor ve bu konuşmaları Muhsin Bey duyuyor. Kerem'in öfkesi artık daha fazla... Peki şimdi ne olacak?

AFİLİ AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D’de!

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)