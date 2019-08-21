Afili Aşk 10. son bölüm izle! Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Sevilen dizide Kerem, kıskançlık krizlerine giriyor! Kerem, Ayşe'nin matematik hocasına kafayı fena takıyor. Ayşe ise Kerem'in sürekli kendisini düşündüğünü anlıyor ve bu durum Ayşe'nin oldukça hoşuna gidiyor. Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Haberimiz içerisinden Afili Aşk 10. son bölüm özetine ve izleme linkine ulaşabilirsiniz

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kerem, kıskançlık krizlerine giriyor!

Kerem, Ayşe'nin matematik hocasına kafayı fena takıyor. Ayşe ise Kerem'in sürekli kendisini düşündüğünü anlıyor ve bu durum Ayşe'nin oldukça hoşuna gidiyor. Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor!

AFİLİ AŞK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D’de!

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)