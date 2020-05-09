Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması! Survivor bitiyor mu? Survivor 2020 ne zaman bitecek?

Survivor 2020 hakkında yaşanan son durum gelişmeleri izleyicileri tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programında Ünlüler ve gönüllüler kıyasıya rekabet ediyor. Acun Ilıcalı katıldığı bir canlı yayın programında Survivor'ın ne zaman biteceği hakkında açıklamalarda bulundu. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BİTECEK?

Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, "Liglerin durması seyirciyi bize kaydırdı. İzleyiciler adrenalini bizde buluyor. Survivor yarışları da spor aktivitesi gibi. Survivor'da da sporcuların olduğu bir platform. Her sene reytinglerimiz iyiydi ancak bu sene daha iyi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Survivor finaliyle ilgili net bir kararımız yok. Ancak finali Türkiye'de yapacağımızı umuyorum. Hayal ettiğimiz bir final olmayabilir ama şartlara göre en iyisini yapmak istiyoruz. Temmuz ayının biraz daha ilerisinde olacak.

ALEX'I SURVIVOR'DA İSTEMEM

Alex de Souza'yı Survivor'da görmek istemem. Bizim Survivor'a çağırdığımız futbolcular birbirlerinden değerli ancak bu yarışmaya uygun insanlar. Alex bizim Survivor şartları için biraz daha rahatına düşkün biri. Çok değerli bir futbolcu ama Survivor'da olması bizim için zor olur.