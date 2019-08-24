Açlık Oyunları filmi konusu ne? Açlık Oyunları oyuncuları kimler?

24 Ağustos Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Açlık Oyunları filmi yoğun ilgi görüyor. Açlık Oyunları oyuncu kadrosunda güzel oyuncu Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth gibi isimler yer alıyor. Açlık Oyunları adı altında hayat mücadelesi verilen bir yarışmayı konu alan film heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte Açlık Oyunları filmi konusu ve oyuncuları

AÇLIK OYUNLARI FİLMİ KONUSU

Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.

Katniss'in 16 yaşımdaki kız kardeşi Primrose, maden yataklarıyla ünlü eyaletin 'kadın yarışmacısı' olarak seçildiğinde Katniss onun yerini almak için gönüllü olur. Erkek katılımcı Peeta ile Katniss, kendilerinden yaş ve kuvvet açısından daha büyük, güçlü ve ömürleri boyunca bu an için eğitilmiş olan rakiplerine karşı ayakta durmaya çalışırlar...

Ülkemizde Seabiscuit 'in yazar ve yönetmeni olarak tanıdığımız Gary Ross'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film Suzanne Collins'in aynı adlı romanından gene Ross tarafından beyazperdeye aktarıldı. Film başrollerini ise genç oyuncular Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson paylaşıyor...

AÇLIK OYUNLARI OYUNCULARI

Jennifer Lawrence Rolü : Katniss Everdeen

Josh Hutcherson Rolü : Peeta Mellark

Liam Hemsworth Rolü : Gale Hawthorne

Woody Harrelson Rolü : Haymitch Abernathy

Elizabeth Banks Rolü : Effie Trinket

Lenny Kravitz Rolü : Cinna

Wes Bentley Rolü : Seneca Crane

Donald Sutherland Rolü : President Snow