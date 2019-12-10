Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Anda Haznedaroğlu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Yusuf Akgün ve Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı Acı Tatlı Ekşi filmi 10 Aralık Salı günü Show Tv’de izleyiciyle buluşuyor. Uzun yıllardır birbirini tanıyan Murat ve Duygu’nun sıradaki adımı evliliktir fakat Duygu evliliğe sıcak bakmaz ve ikili 5 yıl sonra tekrar görüşmek üzere ayrılırlar. Fakat olaylar ikilinin istediği şekilde ilerlemeyecektir. İşte Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KONUSU NE?

Uzun yıllardır birlikte olan Murat ve Duygu için artık sıradaki adım evlilik gibi görünmektedir, bu nedenle Murat, Duygu'ya evlenme teklifinde bulunur. Ancak Duygu hazır olmadığını söyleyerek bu teklifi reddeder ve ikili, 5 yıl sonra hala yalnız olurlarsa evleneceklerini taahhüt eden bir anlaşma imzalayarak yollarını ayırır. 5 yıl sonra artık evlenmeye hazır olan Duygu, Murat'ı bulur, ancak Murat kendine bambaşka bir hayat kurmuştur ve başka biriyle evlenmeye hazırlanmaktadır.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Acı Tatlı Ekşi filminin çekimler, İstanbul ve İzmir’de yapıldı. Filmde bulunan üniversite sahneleri İstanbul’da bulunan özel bir üniversitede yapılırken deniz ve sahil sahneleri çekimleri İzmir Alaçatı ve Urla’da gerçekleştirildi.

ACI TATLI EKŞİ OYUNCULARI

Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları arasında Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Yusuf Akgün, Füsun Demirel, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Rahmi Dilligil ve Somer Karvan yer alıyor.