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  3. 9 Mayıs reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

9 Mayıs reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

9 Mayıs reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

9 Mayıs reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Star TV’de Avlu, Show TV’de Çarpışma, Fox TV’de Bizim Hikaye, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1’de Tek Yürek dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 10.83 puanı ile AB kategorisinde birinci oldu. İkinci sırada 8.37 puanı ile Fatih Portakal ile Fox Ana Haber yer alırken, Jet Sosyete ise 4.55reyting puanı ile 3. sırada yer aldı. Peki, bu hafta hangi dizi zirvede yerini alacak? İşte 9 Mayıs reyting sonuçları..

9 Mayıs reyting sonuçları güncel olarak araştırılıyor. Perşembe reyting sıralamasında kim birinci? Perşembe akşamları Star TV’de Avlu, Show TV’de Çarpışma, Fox TV’de Bizim Hikaye, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1’de Tek Yürek dizileri ekranlara geliyor. Kıyasıya bir reyting savaşının olduğu bu diziler arasında hangi dizinin birinci olacağı merak ediliyor.. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 10.83 puanı ile AB kategorisinde birinci oldu. İkinci sırada 8.37 puanı ile Fatih Portakal ile Fox Ana Haber yer alırken, Jet Sosyete ise 4.55reyting puanı ile 3. sırada yer aldı. Peki, bu hafta reyting sıralamasında kim birinci olacak? İşte 9 Mayıs reyting sonuçları...

9 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
9 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli olacak. 9 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

2 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL 


AB


ABC

 

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