9 Mayıs Bugün Tv'de ne var? İşte Star Tv, ATV, Fox, Kanal D, Tv 8 yayın akışları...

Tv yayın akışları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası hafta sonlarında Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vakitlerini evde geçiren vatandaşlar, 9 Mayıs Cumartesi Tv yayın akışı: Bugün Tv'de ne var? sorusunun yanıtını merak ediyor. Eğlenceli, aksiyonlu ve kaliteli dizi ve filmler ekranlarda yer alıyor. Konuyu yakından takip edenler için 9 Mayıs Cumartesi işte Star Tv, ATV, Fox, Kanal D, Tv 8 yayın akışları haberimizde.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Afacan Arabalar

12:00 Kardeş Payı

15:00 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D YAYIN AKIŞI

06:15 Kalbim Ege’de Kaldı

08:15 Sevimli Yunus

09:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Postacı

21:45 Sol Şerit

23:45 Beyaz Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Hayat Bazen Tatlıdır

09:30 Yerli dizi

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Yerli dizi

15:30 Yerli dizi

18:45 Star Ana Haber

20:00 Büyük Baskın

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Zuhal Topal’la Sofrada

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Askerde

23:30 Niyazi Bey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:50 Mesnevi’den Hikayeler

06:20 Küçük Hanımefendi

08:00 Nostalji Kuşağı “Uğurlugiller”

09:20 Nostalji Kuşağı “Kuruluş”

10:20 Nostalji Kuşağı “Perihan Abla”

12:15 Nostalji Kuşağı “Gülşen Abi”

13:55 Yedi Numara

14:55 Yeditepe İstanbul

16:00 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi’den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:20 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21:50 Dengi Dengine

23:25 Mesnevi’den Hikayeler

23:50 Kuşlarla Yolculuk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Yerli Sinema

14:15 Surivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Kolay

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler Yeni Bölüm

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Emine

16:00 Güldüy Güldüy Show

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İçerde